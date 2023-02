Flagrante: Kombi desgovernada atinge parede de prédio em Apucarana

Da Redação

Por sorte, nenhum pedestre estava na calçada

Câmeras de segurança registraram um acidente impressionante em Apucarana, no norte do Paraná. Uma Kombi desgovernada bateu contra a parede de um prédio localizado na Rua Ouro Branco, no centro da cidade. Por pouco um carro não é atingido. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 9h.

Pela gravação é possível perceber que a Kombi faz uma curva já derrapando e quase acerta um carro que seguia no sentido contrário. O motorista perdeu o controle da direção, depois o veículo rodou na pista molhada, subiu na calçada e atingiu a parede de um prédio. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Por sorte, nenhum pedestre estava na calçada no momento do acidente e nenhuma pessoa ficou ferida. O motorista do veículo também não se machucou. Testemunhas contaram ao TNOnline, que o condutor nem chegou a descer da Kombi, deu ré e deixou o local, bastante nervoso.



A Kombi sofreu danos, assim como a parede do prédio.

