Flagrante: Homens ateiam fogo em terreno e são presos

Dois homens, de 26 e 32 anos, foram presos pela Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde desta quinta-feira (26), em Apucarana, após atearem fogo em um terreno no Jardim América. Em vídeo, um morador do bairro flagrou os suspeitos praticando o crime:

Após o registro, o morador denunciou para a GCM através do 153 e a equipe localizou os suspeitos, que também moram no bairro e confirmaram o crime.

Segundo a GCM, os homens foram até o terreno para queimar alguns objetos e, com o tempo do seco, as chamas se alastraram rapidamente.

Os suspeitos foram encaminhados para a 17ª Subdivisão de Apucarana.