Da Redação

O motorista de um Audi, de 24 anos, foi preso por embriaguez ao volante após três acidentes no centro de Apucarana. O condutor se envolveu em uma colisão com um Citroen, depois destruiu a vitrine de uma loja e ainda bateu contra um poste. A Polícia Militar (PM) e os Bombeiros foram chamados.

continua após publicidade .

Os acidentes aconteceram no começo da madrugada do feriado do Dia de Finados (2). Conforme a polícia, o motorista do Audi trafegava pela Rua Ponta Grossa e atingiu um Citroen que estava na Rua Rio Branco, conduzido por uma mulher que não ficou ferida.

Ainda de acordo com a polícia, após a colisão, o Audi não parou, seguiu pela Rua Ponta Grossa, porém, perdeu o controle da direção e atingiu a vitrine de uma loja, que ficou completamente destruída, mesmo com os grandes danos, o motorista deu ré e deixou o local.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com a polícia, o motorista continuou seguindo pela Rua Ponta Grossa e só parou após bater contra um poste próximo da esquina da Rua Demétrio Santos Moreira.

O condutor do carro não ficou ferido e foi levado para a delegacia pois estaria embriagado, ele recusou fazer o teste do etilômetro, porém, apresentava sinais de embriaguez.



Nesta quarta-feira (3), a equipe da loja Talynne Confecções trabalhava para limpar toda a sujeira provocada pelo acidente. Uma câmera de segurança flagrou o Audi invadindo a vitrine. Veja:

continua após publicidade .

Flagrante: Carro atinge vitrine de loja em Apucarana; veja - Vídeo por: Reprodução









continua após publicidade .