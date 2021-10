Da Redação

Flagrante: caminhão arrasta carro na Avenida Minas Gerais

Uma câmera de segurança flagrou um acidente na Avenida Minas Gerais em Apucarana. Um caminhão arrasta um corsa por aproximadamente 200 metros. Apensar da batida e dos danos ninguém ficou ferido.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, PRF, os dois veículos seguiam para o mesmo sentido, o motorista do caminhão contou que não viu o veículo e que só percebeu o acidente pois pessoas sinalizaram para ele. Veja:

Flagrante: caminhão arrasta carro na Avenida Minas Gerais - Vídeo por: Reprodução

Ainda de acordo com a PRF, o corsa enroscou na lateral do caminhão e foi arrastado por duas quadras. Os dois motoristas realizaram o teste de etilômetro que apontou negativo para embriaguez.

A PRF informou que o caminhão estava com o disco do tacógrafo vencido, ele foi autuado. Já o Corsa estava com pendências de licenciamento, com pneus sem condições de uso e foi apreendido.

A princípio, no Corsa estavam quatro pessoas que moram em Rolândia. O acidente aconteceu no dia 10/10.

