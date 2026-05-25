'Fizeram um estrago aqui', diz empresário após arrombamento em Apucarana

Uma empresa da área de construção civil foi alvo de arrombamento e furto no Parque Industrial Norte de Apucarana. O proprietário, José Ricardo Parra de Oliveira, registrou um boletim de ocorrências junto à Polícia Civil, na tarde de domingo (24), após encontrar encontrar seu estabelecimento revirado por ladrões.

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Segundo ele, a empresa situada na Rua Sérgio Franco Bueno ficou fechada por cerca de oito dias. Ao retornar ao estabelecimento neste domingo, o empresário descobriu que o local havia sido alvo de criminosos e diversos objetos foram furtados. "Eles fizeram um estrago aqui, foi bonito o negócio", lamentou o proprietário.

Entre os objetos levados, estão ferramentas para uso de construção civil, pulverizadores, motor de bancada de serra de madeira, motor de uma VW Kombi (ano 2004), aproximadamente 100 metros de cabo de energia e outros 900 metros de cabo de cobre.





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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

"Eles entraram com vários veículos, fizeram uma manobra aqui dentro do meu barracão. Tiveram tempo de roubar motor de uma Kombi, roubaram diversas e diversas ferramentas manuais, e levaram muito cabeamento. Roubaram ferramentas elétricas e motores de máquinas, também fizeram arrombamento de porta", detalhou o José Ricardo.

Além da empresa, que trabalha com casas pré-moldadas, outros locais vêm sendo alvo de furtos no Parque Industrial Norte do município. Na última semana, uma empresa foi invadida duas vezes em um intervalo de duas horas. Os suspeitos, no entanto, não conseguiram praticar furtos naquele local.