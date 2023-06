Fisioterapeuta apucaranense Mariella Soni morre aos 55 anos

Siga o TNOnline no Google News

Morreu nesta segunda-feira (12), a fisioterapeuta apucaranense Mariella Soni, aos 55 anos. Ela estava em tratamento médico contra um câncer e faleceu em sua casa, em Curitiba, onde morava atualmente. A morte foi confirmada por familiares e amigos da fisioterapeuta que tem grande círculo de amizades em Apucarana.

Mariella é filha da professora Ilda Felizardo Soni, que foi chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana. O velório ocorre na capela 2 do Cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba e o sepultamento será às 11 horas também no Parque Iguaçu.

OBITUÁRIO DESTA SEGUNDA-FEIRA (12)

José Ângelo Paião, 69 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será realizado às 15 horas, no Cemitério da Saudade.

Manoel Rosa Soares, 80 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 16:30, no Cemitério Portal do Céu.

Vicentina de Jesus Rodrigues, 79 anos. O velório está acontecendo na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 10 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Reginaldo da Silva Inglês, 32 anos. O homem está sendo velado na Capela Mortuária de Mauá da Serra. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Mauá da Serra; horário não informado.

Aurora Vilas Boas, 79 anos. O velório é realizado na Capela Mortuária de Jandaia do Sul. O sepultamento será no Cemitério de Jandaia do Sul; horário não informado.

