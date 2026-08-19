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CAMPEÕES

Fisiculturistas de Apucarana conquistam títulos no Campeonato Brasileiro no Pará

Ademir Arruda venceu na categoria Bodybuilding Sênior, e Mateus Prado levou o troféu na Classic Physique

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Fisiculturistas de Apucarana conquistam títulos no Campeonato Brasileiro no Pará
Autor Mateus Prado e Ademir Arruda - Foto: Divulgação

Os apucaranenses Ademir Arruda, de 29 anos, e Mateus Prado, de 30, sagraram-se campeões no 56º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo da IFBB, competição realizada em Belém, no Pará, nos dias 15 e 16 de agosto. Ademir conquistou o cobiçado título de campeão absoluto (Overall) na categoria Bodybuilding Sênior. Já Mateus levou a melhor na disputa da Classic Physique Sênior, voltada para atletas acima de 1,80m. O duplo triunfo em nível nacional consagra uma preparação intensa de seis semanas, iniciada logo após a participação de ambos na fase estadual.

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Para Ademir Arruda, o topo do pódio no Brasileiro coroa uma sequência de absoluto domínio no esporte. O atleta chegou ao Pará embalado por um tetracampeonato paranaense, tendo vencido todas as edições estaduais entre 2023 e 2026. Sua trajetória de conquistas, que ganhou força a partir de 2021, inclui resultados expressivos de nível internacional, como o vice-campeonato no Mister Universo em 2023, além de uma série de títulos absolutos em competições de peso do calendário, a exemplo do Troféu Curitiba, Copa Norte e Londrina Open Classic. Segundo o atleta, a preparação para o nacional exigiu muito trabalho para superar turbulências e manter o foco no objetivo.


Fisiculturistas de Apucarana conquistam títulos no Campeonato Brasileiro no Pará
AutorAdemir Arruda, de 29 anos - Foto: Divulgação

A conquista de Mateus Prado, por sua vez, consolida uma rápida e vitoriosa ascensão nos palcos. O fisiculturista estreou no esporte em 2023, garantindo o segundo lugar na Copa Norte, disputada em Apucarana. Após dedicar o ano de 2024 a um trabalho de base focado no ganho de volume muscular, ele retornou com força total em 2025 para empilhar títulos estaduais e regionais. Em 2026, além de garantir novas vitórias em sua categoria no Campeonato Paranaense, Mateus ainda foi prestigiado com o prêmio de Melhor Coreógrafo do evento, um reconhecimento direto à sua desenvoltura e técnica de poses.

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Fisiculturistas de Apucarana conquistam títulos no Campeonato Brasileiro no Pará
AutorMateus Prado, de 30 anos - Foto: Divulgação

O resultado histórico no 56º Campeonato Brasileiro marca o ápice da carreira da dupla de Apucarana, que representa a equipe Team Arruda. Mais do que as medalhas de ouro, as vitórias de Ademir e Mateus representam a recompensa por anos de dedicação exclusiva ao alto rendimento, refletindo o rigor nas dietas, a excelência no desenvolvimento físico e, sobretudo, a consistência exigida pelo fisiculturismo de elite.

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