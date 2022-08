Fisiculturista de Apucarana se destaca no Campeonato Brasileiro

Da Redação

A apucaranense Rosemari de Almeida dos Santos, de 35 anos, foi destaque durante o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, realizado recentemente em Vitória, no Estado do Espirito Santo.

Na competição, a atleta recebeu o apoio do Conselho Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana. Ela, que pratica a modalidade desde julho do ano passado, obteve a terceira colocação na categoria womans bikini fitness.

“Muito feliz por realizar um sonho em poder disputar o Campeonato Brasileiro e melhor ainda conseguindo ficar entre as melhores colocadas na minha categoria no País. Agora é seguir focada nos treinamentos já pensando nas próximas competições”, frisa Rosemari.

Com o resultado no Espírito Santo, Rosemari se classificou para dois campeonatos internacionais que acontecerão em São Paulo: o Miss e Mister Universo Brasil e o Sul-Americano. A primeira competição será realizada no dia 19 de agosto, e o segundo campeonato ocorrerá no mês de outubro.

No início deste ano, na capital do Estado do Paraná, a fisiculturista já havia sido campeã do 2º Troféu Curitiba, promovido pela Federação de Fisiculturismo do Brasil, na categoria kikini fitness master, a partir de 35 anos. Também no mesmo evento, foi segunda colocada na categoria bikini fitness sênior (até 1,64 metros de altura). Em 2021, quando estreou no fisiculturismo, foi campeã no Campeonato Catarinense, em Balneário Camboriú.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, enalteceu o desempenho da fisiculturista. “A Rosemari está de parabéns pelo resultado alcançado em Vitória e levando o nome de Apucarana para todo o país. Ela vem se destacando no fisiculturismo e com certeza conseguirá outros bons resultados ao longo da temporada, tendo o apoio do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.

Antes de praticar o fisiculturismo, Rosemari disputava provas de meia-maratona e maratona. No currículo tem a participação na Maratona Internacional de Florianópolis e na Maratona de Valência na Espanha. A partir do ano passado começou a disputar as competições de fisiculturismo, sendo acompanhada pelos profissionais Cleiton Domingues, Hugo Rafael e Jaque Yuri, responsáveis por seus treinos e dieta.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

