Fisiculturista apucaranense é campeão no “Muscle Contest”

Nesta sábado (07), o jovem atleta Raul Reis, de 22 anos, de Apucarana, conquistou, no San Lorenzo Centro de Eventos, em Maringá, o título do Campeonato “Muscle Contest” de Fisiculturismo, competição realizada pela Federação NPC.

“Estou muito contente e satisfeito com o desempenho alcançado em Maringá, pois foi o meu primeiro top 1 na modalidade, encarando os principais nomes do Estado. Foi um dia muito especial na minha carreira e agora é continuar treinando visando as próximas competições ao longo da temporada”, destaca Raul.

Treinado por Diogo Montenegro, Raul, pertencente a TeamMont, foi campeão na “Cidade Canção” na categoria Men´s Physique Open, permitindo sua participação na disputa do Overall - melhor da noite. Foi o seu segundo campeonato na modalidade. No mês passado, em Cascavel, oeste do Estado do Paraná, ele havia faturado três troféus, sendo top 2 nas categorias estreantes e open (com todas as idades) e top 3 na categoria novice, com o maior número de atletas.

Com o resultados alcançado em Maringá, o fisiculturista de Apucarana garante vaga para o evento Expo Super Show, a nível nacional, que será disputado no Rio de Janeiro, com data marcada para os dias 23 a 26 de junho. Contudo, o atleta entrará em um período de recuperação focado para competir o “Muscle Contest Paraná Classic”, no dia 3 de dezembro, em Curitiba.