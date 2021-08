Fiscalização de produtos perigosos é realizada em Apucarana

Da Redação

Uma operação de fiscalização de transporte de produtos perigosos aconteceu em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR 376, em Apucarana.

A ação teve como principal objetivo a fiscalização do transporte de produtos perigosos, que são transportados em sua grande parte por caminhões-tanque.



Além da conferência da regularidade das documentações do veículo, do motorista e da carga, foram verificados, também, as condições de transporte e o preparo do condutor quanto ao possível atendimento inicial de um acidente com o produto perigoso transportado.

Durante a ação, nenhuma irregularidade foi constatada. A Operação foi realizada pelo Corpo de Bombeiros em conjunto com o Exército Brasileiro, por intermédio do 30° Batalhão de Infantaria Mecanizado, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Instituto Água e Terra e com o Conselho Regional de Química.

A fiscalização aconteceu no último dia 13, cumprindo calendário anual da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.