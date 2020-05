Fiscais da prefeitura são ameaçados em tabacaria

Servidores públicos municipais lotados no Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Apucarana registraram boletim de ocorrência na 17ª Subdivisão Policial, denunciando o proprietário e funcionários de uma tabacaria da cidade. Conforme relato dos fiscais, eles foram recebidos de forma hostil e intimidados com ameaças graves.

O decreto municipal que prevê normas para esse segmento do comércio prevê que as tabacarias podem funcionar até as 20 horas. Porém, conforme foi flagrado pela equipe de fiscalização neste caso, a tabacaria estava reabrindo suas portas a partir da meia noite.

O prefeito Junior da Femac ponderou ontem que a prefeitura está dando condições de trabalho para todos, desde que sejam observados critérios e normas estabelecidas. “Também é indispensável que os servidores públicos, no caso os fiscais, sejam respeitados no exercício de suas funções”, assinalou.

Além de manifestar solidariedade aos fiscais da prefeitura, Junior da Femac diz que confia plenamente no trabalho do Delegado Chefe da 17ª SDP, Dr. Marcus da Rocha Rodrigues, e da sua equipe para a elucidação deste caso de ameaças.