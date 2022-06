Fique por dentro: confira as 10 notícias mais lidas do site TNOnline

Da Redação

Uma pessoa morre e duas ficam feridas em capotamento na BR-376

As 10 notícias selecionadas foram as mais lidas nos últimos dias (5/6 domingo a 11/6 sábado) no site TNOnline. Confira:

Mulher atira ao flagrar marido com garoto de programa no PR

Uma mulher pode responder por tentativa de homicídio após atirar contra o marido e um garoto de programa que estava com ele, na tarde deste domingo (5). O crime aconteceu em Palotina, o Oeste do Paraná. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

Conforme o Boletim de PM, o garoto de programa saiu de Cascavel e foi até a cidade de Palotina, a cerca de 100 quilômetros, fazer um programa com um morador do município. Ambos foram flagrados pela esposa do “contratante”. A mulher, muito nervosa, atirou na direção dos envolvidos. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Morte de dono de marmoraria causa comoção em Apucarana

Faleceu na noite deste sábado (5), o empresário, dono de uma marmoraria, Adilson Rodrigues de Mattos, de 48 anos. A morte precoce gerou grade comoção nas redes sociais. De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), ele é velado na Capela Central e o sepultamento ocorre às 15h, no Cemitério Cristo Rei.

Conforme apurou a reportagem do TNOnline, Adilson ficou três dias internado, e a causa da morte seria uma cirrose seguida de hemorragia. O marmorista deixa um filho, namorada, além de muitos amigos. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Motociclista morre ao bater em caminhonete, no Interlagos

Um motociclista de 41 anos morreu na tarde deste domingo (05), em Apucarana, quando bateu na lateral de uma caminhonete antiga, uma F-75 modelo Rural. O acidente foi por volta das 17 horas, na rua Cristiano Kussmaull, na região do Residencial Interlagos.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência, onde fez os levantamentos iniciais. O Samu também chegou a ser acionado, mas o motociclista morreu antes da chegada do socorro. Os dois veículos trafegavam na mesma via, nas proximidades do canil municipal. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Novo leilão do Estado vende veículos a partir de R$ 351,45

A Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), por meio de seu Departamento de Gestão do Transporte Oficial (DETO), vai realizar um novo leilão de veículos e sucata de veículos inservíveis. Ele acontecerá de forma online através do portal www.marangonileiloes.com.br, será aberto para lances às 13h do dia 13 de junho e o encerramento está previsto a partir das 13h dos dias 20, 21 e 22 de junho, de acordo com cada lote.

De acordo com o edital nº 02/2022 , é requisito indispensável para a participação no certame o cadastro prévio no site do Leiloeiro Oficial. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Homem é morto por chefe após tomar café fora do horário

Na manhã desta segunda-feira (6), um homem foi morto por seu chefe durante o expediente em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A motivação do crime teria sido um desentendimento por conta do horário estipulado para o intervalo do café, segundo a Polícia Civil.

Identificada como Marcelo Camilo, 36 anos, a vítima chegou ao Hospital da Unimed de São Leopoldo com um ferimento no coração causado por duas perfurações de objeto cortante e sofreu três paradas cardíacas antes de morrer. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Apucarana inaugura restaurante popular com comida a R$ 2

Cubos de pernil acebolado, arroz, feijão, canjiquinha, cenoura ralada e acelga. E uma laranja, de sobremesa. Esse é o cardápio inaugural do Restaurante Popular de Apucarana, que passa a funcionar de segunda a sexta, a partir desta terça-feira (07), quando se comemora o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos.

O restaurante vai servir, inicialmente, até 200 refeições diárias, para a população sob risco alimentar ou vulnerabilidade social, como desempregados e idosos. As refeições custam R$ 2. O restaurante funciona na avenida Irati, próximo a Igreja Cristo Profeta, em frente ao Ferra Mula. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Morte de menina que lutava contra câncer comove Apucarana

A morte precoce da estudante Julia Leandra Bossato Batista, de apenas 14 anos, gera grande comoção em Apucarana, nesta quarta-feira (8). A jovem lutava contra um câncer e não resistiu às complicações causadas pela doença.

De acordo com a mãe de Julia, Lu Maryam, ela estava internada no Hospital do Câncer de Londrina. "Minha filha acabou de falecer, hoje, dia 7 de junho de 2022, às 16h19, no Hospital do Câncer de Londrina. Jesus recolheu mais uma flor pro seu jardim", escreveu em publicação nas redes sociais. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Avô registra desaparecimento de neta de 14 anos em Apucarana

Familiares da adolescente Yasmim Vitória Costa Ribeiro, de 14 anos, estão aflitos com o desaparecimento da garota. O avô, Antônio Marcos Pereira Costa, procurou a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana e registrou um Boletim de Ocorrência, na tarde desta quinta-feira (9).

Conforme o avô, na terça (7) ela saiu para ir para ao colégio, porém, desapareceu. Ela, que nunca sumiu antes, não atende o telefone. "Na segunda, umas 23h30, vi que ela estava pra lá e pra cá pela sala, levante pois fiquei preocupado, ela entrou no quarto. Chamei a avó dela e entramos no quarto, dentro estava um homem que disse que era policial, eu fiquei muito nervoso, então o homem pediu desculpas e saiu. Na terça, ela saiu para ir pra escola e não voltou para casa", explica. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Equipes de socorro e resgate de Apucarana e região foram mobilizadas na tarde desta sexta-feira (10) em atendimento a um acidente grave registrado na BR-376, entre Califórnia e Marilândia do Sul. Um homem morreu e dois ficaram feridos no acidente.

O acidente envolveu um capotamento de um caminhão com placas de Marilândia do Sul carregado com pedras no trecho conhecido como Serrinha. Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana e a ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhados até o local. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Providência de Apucarana. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Morre jovem que foi baleado na estrada do Laranja Mecânica

O técnico de eletrônica Lucas Aparecido Vieira, 24 anos, morreu nesta segunda-feira (06), no Honpar, em Arapongas. O rapaz trabalhava com conserto de aparelhos celular. Ele levou cinco tiros no final da tarde de deste domingo (05), na estrada do Laranja Mecânica.

A identidade do rapaz foi confirmada pelo próprio pai do rapaz, Marcio Aparecido Vieira, 42 anos, que se manifestou nas redes sociais sobre a morte do jovem. À reportagem da Tribuna, o pai contou que Lucas teria sido morto por um conhecido da família. Márcio, que trabalha com manutenção e instalação de som automotivo e tem um bar na cidade, diz que ainda não sabia qual a motivação do crime. Para ler a reportagem completa, clique aqui.