Fique bem informado: confira as 10 notícias mais acessadas no TNOnline

Perdeu? Confira as 10 notícias mais acessadas entre os dias 23 e 29 de julho no site TNOnline. Veja abaixo as reportagens que mais chamaram a atenção em Apucarana e toda região.

Morador de Maringá é dono de celular citado em hit de Gusttavo Lima

Um trecho da música ‘Bloqueado’, do cantor Gusttavo Lima, causou uma reviravolta na vida do morador de Maringá, Eduardo Gomes, ajudante de eletricista, de 37 anos. Tudo por conta do número de telefone celular, que, citado na música sem DDD, fez com que várias pessoas de outros lugares do Brasil começassem a passar pela mesma situação. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Fim do mistério: entenda o motivo da casa que estaria jorrando sangue

Um caso está chamando a atenção de moradores de Cambé, no norte do Paraná. Vídeos que viralizaram nas redes sociais, mostram paredes e móveis do interior de uma residência “jorrando sangue” enquanto um idoso, que mora na casa, caminha pelos cômodos. Veja o vídeo abaixo.

No entanto, embora a situação esteja gerando mistério na cidade e assustando internautas, de acordo com a filha do homem, que aparece nos vídeos, o caso trata-se apenas um mal entendido. Segundo ela, o idoso sofreu um corte em uma veia da pele. Com isso, quando ele passa pelos cômodos o ferimento esguicha sangue. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Casa jorra sangue das paredes e assusta moradores no Paraná; veja

Moradores do município de Cambé, na região metropolitana de Londrina, no norte do Paraná, registraram um acontecimento misterioso na residência em que vivem e chocaram a internet. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) irá investigar o caso anormal. A família registrou em um vídeo, um líquido vermelho que jorra das paredes e móveis de vários cômodos da casa.

Conforme as imagens feitas pelos moradores, o líquido, que se assemelha a sangue, escorre de paredes, portas e outros móveis. Para investigação, um exame foi realizado em um laboratório particular e comprovou que o material é sangue do tipo O positivo. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Ex-BBB: Linn da Quebrada choca fãs com revelação: ‘Adeus, Brasil’

Na madrugada deste domingo (24), a ex-BBB Linn da Quebrada chocou os fãs, ao anunciar através do Twitter que deve abandonar a carreira artística no Brasil.

“Tô sumida? Tô sumida. Em breve me explico, ou melhor, me pronuncio. Agora só um spoiler: adeus, Brasil. Vou me distanciar das artes e da mídia por um tempo. Até porque, como dizem por aí, flopei, e, cá entre nós, amo ser subcelebridade. Antes não rola despedida sertransneja?”, escreveu. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Família de Arapongas morre em grave acidente registrado no MS

Um grave acidente registrado no Mato Grosso do Sul (MS) na manhã desta quarta-feira, 27, tirou a vida de uma família de Arapongas, no norte do Paraná. O acidente fatal aconteceu nas proximidades do KM 60 da MS-040 em Santa Rita do Pardo. A família viajava em um GM/Ônix quando o veículo em que estavam foi atingido por um caminhão granjeiro. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.

Morreram no acidente a professora Zilda Aparecida de Oliveira Lima, de 58 anos, o marido dela que dirigia o carro José Romeu de Lima, de 62 anos e a sobrinha do casal, a jovem Emanuelle de Oliveira Fornazieri, de 21 anos. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Herdeira de empresa alimentícia morre durante passeio aquático no PR

A morte da empresária e herdeira da Amafil Alimentos, Márcia Auzenir Amafil, gerou grande comoção. Ela faleceu durante um passeio aquático, no rio Paraná, na região de Porto Rico, no noroeste do estado, após sofrer um mal súbito.

A princípio Márcia estava andando de jet-ski quando passou mal e caiu no rio. Um casal que estava próximo a socorreu e encaminhou até a prainha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, porém, ela não resistiu. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Filho tenta matar pai envenenado novamente em Apucarana

Um idoso, de 82 anos, com sintomas de envenenamento deu entrada no Hospital da Providência, em Apucarana, no norte do Paraná. Após os exames, conforme o boletim da Polícia Militar (PM), que foi acionada pela equipe médica, a intoxicação por veneno foi confirmada.

A equipe da PM foi até o local e conversou com a vítima. O homem disse que o autor era seu filho, de 57 anos, e que não é a primeira vez ele tenta matá-lo. Além disso, segundo a PM, a vítima disse que possivelmente o rapaz teria utilizado veneno de rato, a princípio, chumbinho. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Homem agarra e tenta arrastar mulher em Apucarana; veja o flagrante

A Polícia Civil de Apucarana, no norte do Paraná, prendeu um homem, de 36 anos, que agarrou e tentou arrastar uma mulher que estava caminhando pelo Jardim Veneza. A importunação sexual aconteceu por volta das 10h desta terça-feira (26) e o suspeito foi preso na obra que ele trabalhava. O TNOnline teve acesso ao vídeo de segurança que mostra todo o crime.

De acordo com o investigador Roberto Francisco, a vítima procurou a delegacia da mulher e contou detalhes do crime. "A vítima contou que durante a caminhada pelo bairro, o homem agarrou ela por trás e tentou arrastá-la pela rua. A mulher conseguiu dar uma cotovelada nele, então ele a agrediu. A mulher caiu no chão, mas conseguiu sair correndo, pedindo socorro e foi diretamente à Delegacia da Mulher", detalha Roberto. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Adolescente é encontrada morta com suspeita de envenenamento

Na noite deste sábado (23), por volta das 23h30, uma adolescente foi encontrada em óbito dentro de uma residência na Estrada do Perobão, em Jacutinga, distrito de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, segundo a Polícia Militar (PM).

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender a vítima, mas apenas constatou o óbito. Segundo a polícia, o médico da ambulância suspeitou de envenenamento. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Assaltantes são detidos após serem agredidos por vítima em Apucarana

Cerca de sete suspeitos assaltaram um homem, de 42 anos, na noite deste sábado (23), por volta das 23h, na Avenida Santa Catarina, em Apucarana. Dois deles foram detidos pela Polícia Militar (PM), após entrarem em luta corporal com a vítima.

De acordo com a polícia, a equipe foi chamada no Jardim Apucarana após aproximadamente sete suspeitos roubarem um celular de um homem. Um deles portava um simulacro. Eles conseguiram subtrair o aparelho e dinheiro da vítima após entrarem em luta corporal. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

