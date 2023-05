Fios de cobre são furtados de estação da Sanepar em Apucarana

Da Redação

Nenhuma pessoa foi presa

Fios de cobre, aproximadamente 200 metros, foram furtados de uma estação de tratamento da Sanepar, localizada na Rua Rafael Sorpile, na região do Parque da Raposa, em Apucarana, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã desta terça-feira (9).

O funcionário da unidade contou que foi realizar uma verificação do poço da Sanepar, que fica próximo ao Parque da Raposa e percebeu que um transformador, sensores da barragem e fios de cobra foram furtados.

A PM registrou o crime.

Outra ocorrência em Apucarana:

Morador de fazenda é agredido com coronhada durante roubo em Apucarana

Pelo menos quatro ladrões, dois armados, invadiram uma fazenda localizada na região da Estrada da Juruba em Apucarana, norte do Paraná. O morador da propriedade foi agredido com uma coronhada, porém, os bandidos fugiram sem levar nada, pois viaturas da Polícia Militar (PM) chegaram no local.

Conforme a morador da fazenda, ele e a família ouviram barulhos de pessoas arrombando a porta e já ligou no 190, lodo depois, janelas da casa foram quebradas e os bandidos ameaçaram matar todos. O crime aconteceu por volta das 23h desta terça-feira (9). Para ler mais, clique aqui.

