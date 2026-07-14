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ACIDENTE

Fiorino tomba após colisão com Strada e menor fica ferida em Apucarana

Com o impacto, a Fiorino tombou e ficou atravessada sobre a pista e a cena chamou a atenção de quem passava pelo local

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 22:18:20 Editado em 15.07.2026, 05:24:28
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Fiorino tomba após colisão com Strada e menor fica ferida em Apucarana
Autor Ocorrência foi registrada no cruzamento da Rua Pedro Xavier com a Rua Fernando Pereira, no Jardim Ponta Grossa - Foto: Departamento de Trânsito de Apucarana

Uma adolescente de 16 anos ficou levemente ferida após uma colisão entre uma Fiat Fiorino e uma Fiat Strada no início da noite desta terça-feira (14), no cruzamento da Rua Pedro Xavier com a Rua Fernando Pereira, entre o Jardim Ponta Grossa e o Núcleo Vale Verde, em Apucarana (PR).

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A jovem estava na Fiorino e foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana acompanhada do pai, de 38 anos, que conduzia o utilitário. Ele não sofreu ferimentos. A motorista da Fiat Strada também não se feriu. As informações foram confirmadas ao TNOnline por agentes do Departamento de Trânsito de Apucarana.

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Com o impacto, a Fiorino tombou e ficou atravessada sobre a pista, provocando a interdição parcial do trânsito durante o atendimento da ocorrência.

Equipes da Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência, realizaram o controle do trânsito e registraram o acidente. Agentes do setor de trânsito da Prefeitura de Apucarana também auxiliaram na sinalização da via. As causas do acidente serão apuradas.

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