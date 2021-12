Fiorino que realizava entrega em Apucarana pega fogo

Da Redação

Um veículo modelo Fiorino pegou fogo na tarde desta quinta-feira (23), em Apucarana. O motorista, Rafael Chacon, contou que estava realizando a entrega de ovos na Rua Pará, no Jardim Apucarana, quando o incêndio começou.

Rafael disse que estava trafegando, quando percebeu que o interior do veículo estava esquentando, ele parou o carro e ao abrir o capô, levou um susto ao ver a labareda de fogo.

"O motor estava pegando fogo, abri o capô e saí correndo, sorte que os moradores do bairro me ajudaram, com extintores e mangueiras apagaram o fogo. A Fiorino eu já há 16 anos, nunca me deu problema e agora pegou fogo. Pelo menos não me machuquei e o prejuízo corremos atrás", disse Rafael.