Fiorino furtada em Aricanduva é encontrada pela PM em Apucarana

Um veículo Fiat Fiorino, que foi furtado entre a noite de terça-feira (4) e a madrugada dessa quarta (5), no Distrito de Aricanduva, Arapongas, foi localizado em Apucarana por uma equipe da Polícia Militar (PM). De acordo com as informações da corporação, o carro, que conta com rastreador, foi encontrado poucos momentos depois do boletim de ocorrência ser feito.

continua após publicidade

O dono da Fiorino entrou em contato com as autoridades por volta das 6h30 de quarta para informar sobre o crime. Ele relatou que um de seus funcionários saiu com o automóvel da empresa por volta das 19h de terça e, ao chegar em casa, o estacionou na via pública. Ao amanhecer do dia seguinte, o veículo não estava no local, pois havia sido furtado.

- LEIA MAIS: Idosa de 77 anos perde R$ 2 mil em novo furto em circular em Apucarana

continua após publicidade

No entanto, como a Fiorino conta com o sistema de rastreamento, ela foi localizada rapidamente. Em torno das 7h50, a PM de Apucarana foi informada que o carro estava abandonado na Rua Projetada K, no Loteamento Texas, em um terreno vazio.

Uma equipe foi à região e iniciou as buscas e obtiveram êxito em encontrar o veículo, que estava escondido aos fundos de um imóvel em construção.

O proprietário da Fiorino compareceu ao local para facilitar a remoção para 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News