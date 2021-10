Da Redação

Fiorino carregada com camisetas é furtada em Apucarana

Um veículo carregado com 600 camisetas foi furtado no centro de Apucarana. O crime aconteceu na noite de terça-feira (19), por volta das 21h16, na Rua Osório Ribas de Paula. O carro estava estacionado próximo do Hospital da Providência. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

continua após publicidade .

O dono do carro contou para a PM que o primo estava com o veículo, que estacionou por volta das 20h35 e ao retornar, percebeu o crime. As camisetas estão avaliadas em aproximadamente R$10mil.

Até a publicação desta reportagem o carro não havia sido encontrado, nem as camisetas.

continua após publicidade .