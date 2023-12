Fiorino capota após colisão com Fiat Punto e motorista fica ferido

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Lírio e Rosa, no Jardim das Flores, em Apucarana

Uma colisão registrada na manhã desta sexta-feira (1º) entre dois veículos, seguida de capotamento, deixou o motorista de um deles ferido. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Lírio e Rosa, no Jardim das Flores, em Apucarana.

Conforme informações apuradas no local, a Fiorino seguia pela rua Rosa, quando, no cruzamento com a Rua Lírio, o motorista do Punto atravessou a preferencial, colidindo na lateral do carro e fazendo a Fiorino capotar.

A Fiorino, que estava na preferencial, era conduzida por um homem de 59 anos. O condutor sofreu escoriações e foi socorrido pelo Siate do Corpo de Bombeiros, sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do Punto saiu ileso.

