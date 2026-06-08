Fiocruz abre inscrições para especialização gratuita na área da saúde em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Especialização em Planejamento de Projetos de Investimentos em Saúde, curso de pós-graduação lato sensu ofertado gratuitamente pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Apucarana disponibiliza 25 vagas destinadas a profissionais com diploma de graduação que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS).

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As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até as 16 horas do dia 23 de junho de 2026, mediante preenchimento do formulário eletrônico disponível no endereço https://inscricao.ead.fiocruz.br/625.

O curso tem como objetivo qualificar profissionais para a elaboração, formulação e planejamento de projetos de investimento e intervenção em saúde, fortalecendo a gestão pública e contribuindo para a melhoria dos serviços oferecidos à população. A proposta é desenvolver competências que permitam a construção de projetos executáveis, sustentáveis e passíveis de avaliação dentro da rede ou do serviço do SUS ao qual o profissional está vinculado.

A especialização possui carga horária total de 420 horas, das quais 372 horas serão realizadas na modalidade a distância e 48 horas de forma presencial. As atividades presenciais acontecerão em três encontros programados no Polo da UAB de Apucarana. A duração prevista do curso é de 12 meses.

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Das 25 vagas destinadas ao polo de Apucarana, onze são para ampla concorrência, oito para pessoas negras (pretas e pardas), três para pessoas com deficiência (PcD), uma para pessoas trans (travestis e transexuais), uma para pessoas quilombolas e uma para indígenas.

No momento da inscrição, os candidatos deverão anexar Curriculum Vitae resumido, carta de intenção, declaração de vínculo, autorização e apoio institucional, além da comprovação de vínculo profissional.

A especialização representa uma importante oportunidade de aperfeiçoamento para trabalhadores da saúde que atuam diretamente na rede pública. Ao investir na formação desses profissionais, a iniciativa contribui para o fortalecimento do SUS e para a qualificação do atendimento prestado à população.

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O edital completo do processo seletivo está disponível no site da Fiocruz e pode ser consultado pelos interessados para acesso a todas as informações sobre requisitos, cronograma e critérios de seleção.