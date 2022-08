Final de semana será de tempo firme e temperaturas amenas

Da Redação

O tempo segue firme na Cidade Alta neste sábado (13)

Neste sábado (13), a estabilidade atmosférica volta a predominar em grande parte das regiões paranaenses, apenas entre a Serra do Mar e as praias ainda há presença de nuvens com chuviscos ocasionais no início da manhã e a noite.

No norte do Paraná, o sol surge ao amanhecer e predomina durante o dia todo. Por conta disso, as temperaturas irão subir gradativamente.

Em Apucarana, por exemplo, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que o sábado será um pouco mais quente que os dias anteriores. Durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, a mínima obtida foi de 11ºC. Por conta da presença do sol, a máxima deve chegar aos 23ºC.

O Simepar informa que as temperaturas despencaram por conta da chegada de uma massa de ar polar, que provocou a mudança de trajeto de um ciclone extratropical que atingiu o Estado durante esta semana. O fenômeno causou chuvas fortes em algumas cidades e ventos de até 100 quilômetros.

Região

O sábado será de tempo estável em Jandaia do Sul. De acordo com a previsão, pode haver alguns períodos com predomínio de nuvens, mas qualquer possibilidade de chuva é descartada.

Em relação as temperaturas, o município deve registrar mínima de 9ºC e máxima de 24ºC.

Em Ivaiporã, o dia será de sol entre nuvens. Não existe previsão de chuvas.

O Simepar indica que a cidade registrará valores entre 8ºC e 25ºC.

