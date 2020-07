Final de semana deve ser de tempo estável em Apucarana e região

Continua após publicidade

Uma nova frente fria começa a evoluir pelo Sul do Brasil neste sábado (13). No Paraná a mudança é prevista preferencialmente entre a tarde e o período da noite, o que possibilita um aumento de nuvens e algumas chuvas. As instabilidades são isoladas e ocorrem principalmente na "metade sul" do Estado, com precipitação mais significativa entre o oeste, sudoeste e o sul. No norte paranaense a tarde será ainda bastante quente. Vento norte sopra com intensidade moderada em boa parte das regiões, informou o Simepar.

Ao amanhecer Apucarana registrou 17ºC, a temperatura deve chegar aos 27ºC. Não deve chover.

Domingo (14)

No domingo a frente fria já se afasta da Região Sul. No Paraná o céu fica com mais nuvens, com possibilidade ainda de algum chuvisco/chuva fraca perto do Oceano e pancadas de chuva isoladas no oeste/noroeste. Entre os Campos Gerais, RMC e Litoral as temperaturas se elevam lentamente durante o dia, com baixa amplitude térmica (pouca variação) e sensação de frio.