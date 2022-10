Finais da Copa Cidade Alta são decididas; confira os times campeões

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pine 43/Barretos Presentes, Bar do Negão e Atlético Cidade Alta se sagraram campeões

A finais da Copa Cidade Alta aconteceram no último sábado (8), na Arena Fama, em Apucarana. Pine 43/Barretos Presentes, Bar do Negão e Atlético Cidade Alta se sagraram campeões da 13ª edição da Copa Cidade Alta de Futebol Suíço em suas categorias.

continua após publicidade .

De acordo com a organização, cerca de mil pessoas acompanharam as partidas decisivas das taças “ELITE, OURO e PRATA”.

FINAL “TAÇA PRATA”

A primeira decisão do dia foi a TAÇA PRATA, jogo entre Expresso Paloma/Lanchonete do Lagoa e Atlético Cidade Alta. A equipe do Atlético Cidade Alta ficou com o título. No primeiro jogo decisivo venceu por 3 a 2, já no jogo de volta ganhou novamente, mas pelo placar de 6 a 2. Lucas Pires (2), Lucas Pupo (2), Vitinho e Vinícius marcaram para o Atlético Cidade Alta. Descontou para o Expresso Paloma, Gustavo e Luan. A arbitragem ficou por conta de Maria Rúbia (Apucarana).

continua após publicidade .

A equipe do Atlético Cidade Alta foi campeã com: Lucas Matheus, Cristhian Rodrigo, Eduardo Henrique, Guilherme Henrique, João Estevão, João Lucas, Joao Ricardo, João Victor, Lucas Pires, Lucas Pupo, Matheus Fernandes, Matheus Henrique, Nicolas Dos Santos, Rafael Fernandes, Rafael Vinícius, Saymon Henrique, Victor Eduardo, Vinicius Akira, Vinícius Volante e Walisson Guilherme. Técnico: Edgar

A equipe do Expresso Paloma, vice-campeã, jogou com: Adilsom, Alisson, Anderson, Andrey, Ayrton Senna, Danilo Roza, Diego Sadovski, Dione Macedo, Erico Donizete,

Gustavo Henrique, João Matheus, João Victor, Leandro Félix, Luan Gustavo, Marcelo Henrique, Mauricio Felipe, Patrick Henrique, Renato Augusto, Ricardo Henrique, Ruan Gustavo, Tiago Henrique e Willian Silva. Técnico: Gilberto.

continua após publicidade .

FINAL “TAÇA OURO”

Uma decisão entre o Bar do Negão e Paranamotor. A equipe do Bar do Negão venceu os dois jogos decisivos, no primeiro confronto levou a melhor por 3 a1. Já na Arena Fama, no jogo de volta, derrotou por 6 a 0 e ficou com o título da TAÇA OURO. Marcou para o Bar do Negão, Luan (2), Matheus, André, Juliano e Jean. A arbitragem ficou por conta de Adriano (Arapongas).

A equipe do Bar do Negão/Monique Atacados foi campeã com: André, Andrei Felipe, Caio Junior, Carlos Eduardo, Edicarlos Corrêa, Guilherme Henrique, Jackson Luiz, Jean Carlos, Juliano Henrique, Leonardo Rocha, Leonardo Silva, Luan Reis, Luiz Gustavo, Maicon Ferreira, Marcos Almeida, Matheus Santos, Michael Pereira, Rafael Ribeiro, Renato Souza, Thiago Santos, Vinicius Ribeiro e Wagner Fernandes. Técnico: Joel Santos.

A equipe da Paranamotor foi vice-campeã com: Alessandro, Alisson, André, Antônio, Arthur Ingo Kern, Artur Leandro, Caetano Roberto, Cayo Fábio, Cleiton Luís, Deividy Cesar, Dênio Ribeiro, Dionatan Ferreira, Ernandes Silva, Gabriel Cardozo, Gustavo Barros, Herivelto Ferreira, Marcos Vinícius Mazurok, Ozíris Schafranski, Ricardo Augusto, Robert Bruno, Roger Bolzan e Victor Hugo. Técnico: Marcio Kerm e Henrique Yasuo.

continua após publicidade .

FINAL “TAÇA ELITE”

O jogo mais esperado da 13ª edição da Copa Cidade Alta, mais de mil pessoas assistiram o encontro das duas equipes entre Pine 43/Barretos Presentes e Multividros/Fama. Na partida ida, jogando na Arena Riso, a equipe da Multividros/Fama venceu por 1 a 0 o time do Pine 43/Barretos Presente. No jogo do volta, a equipe do Pine 43 foi melhor em campo, na primeira etapa com dois gols de Nairton e Junior a equipe do Pine 43 reverteu a vantagem da Multividros e selando o vitória com mais dois gols um de Cristian e outro de Allan, garantindo o titulo da TAÇA ELITE.

A equipe da Pine43/Barretos Presentes foi Campeã com: Allan Martins, Anderson Michael, Bruno Alves, Christian Felipe, Eduardo Rodrigues, Fábio Alves, Fernando Henrique, Gabriel Klalbert, Guilherme Andrade, Gustavo Arruda, Lucas Vinicius, Marcelo Pereira, Matheus Gustavo, Nairton Mello, Rafael Batista, Renan Antunes, Renan Martins, Rodrigo Rizo, Tarcelio Marques, Souza Júnior, Vanderson Souza e Welton Aparecido. Técnico Adilsão.

continua após publicidade .

Multividos/Fama foi Vice-Campeã com: Alison, Braien, Elton Campidelli, Elton Luiz, Igor Castaldeli, Jackson Souza, Leonardo Straliotti, Lucas de Paula, Marcos José dos Santos, Marcos Baruci, Mario Vinicius, Matheus Guerreiro, Paulo Henrique, Rafael Vargas, Wendei Mateus, Willian Antônio, Vinicius Oliveira, Valdir Matheus, Bruno Kaus e Willian Mikael. Técnico Peralta e Giovani.

O artilheiro e goleiro menos vazado foi para a equipe da Multividros/Fama, com 29 gols marcados. O atleta Modinha foi o artilheiro. Com apenas 10 gols sofridos os goleiros menos vazados foram Mario e Willian

A 13ª edição da Copa Cidade Alta teve inicio no dia 11 de Junho, foram cinco meses de competição, participaram 14 equipes, foram realizados 84 jogos e foram marcados 645 gols.

Estiveram participando do Campeonato: as equipes da Pine 43/ Barretos Bordados, Multividros/Fama, Atlético Cidade Alta, Expresso Paloma/Lanchonete do Lagoa, Bar do Negão/Monique atacados, Paranamotor, Molas Fama, JPG/Mercado Trindade. Padaria Líder, RB da Vila Reis, Serralheria Caldeira, Etikgil, União FC e Criciúma FC.

Siga o TNOnline no Google News