Fim de semana será ensolarado com temperaturas agradáveis em Apucarana

As temperaturas devem variar entre 14ºC e 23ºC

O fim de semana será de tempo firme em quase todo o estado, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Com isso, é possível que o sol predomine nas cidades paranaenses.

Em Apucarana, norte do Paraná, por exemplo, a estabilidade pode ser observada neste final de semana. Logo nas primeiras horas da manhã de sábado (29), o sol deve surgir no município e perdurar ao longo do dia. É possível que, em alguns períodos, ele fique entre nuvens - principalmente à tarde. No entanto, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

Outro fator que o Simepar traz informações é sobre as temperaturas, que se mantém agradáveis, embora ainda faça um pouco de frio pela manhã e à noite nas cidades do sul paranaense e nos Campos Gerais.

Isso pode ser observado também entre as faixas oeste e norte. Ao amanhecer, os termômetros devem registrar valores baixos, mas, por conta do predomínio do sol, esquenta ao decorrer deste sábado. As temperaturas ficam acima do que foi obtido nos dias anteriores.

Na Cidade Alta, os valores previstos são 14ºC para mínima e 23ºC para máxima.

Previsão para o domingo

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que o domingo (30) também será de tempo firme em Apucarana. As temperaturas devem variar entre 15ºC e 24ºC.

