Fim de semana será de tempo firme em todo o PR; veja previsão completa

Um sistema frontal atuou sobre a região Sul do Brasil nos últimos dias e isso fez com que vários municípios registrassem chuva. No Paraná, praticamente toda a "metade sul" do estado foi afetada pelo fenômeno meteorológico, que resultou em pancadas intensas em alguns lugares e em outros nem tanto.

continua após publicidade

No entanto, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sistema frontal se afasta, e a estabilidade atmosférica volta a predominar sobre todo o estado neste sábado (24).

Devido a isso, é possível que o sol apareça e predomine em todas as cidades paranaenses. Com o predomínio do sol, as temperaturas ficam agradáveis.

continua após publicidade

Veja o mapa:

Foto por Simepar O tempo fica firme em várias cidades do estado

O Simepar mostra que em Apucarana, norte do Paraná, o sábado será ensolarado. Como nos dias anteriores, é possível que ele fique entre nuvens em alguns momentos do dia, mas qualquer possibilidade de chuva é descartada.

continua após publicidade

As temperaturas seguem agradáveis na Cidade Alta. Nas primeiras horas da manhã, os termômetros registram valores amenos. A mínima prevista é de 15°C.

Contudo, com a presença do sol, esquenta um pouco ao decorrer do dia. A máxima chega aos 24°C.

Siga o TNOnline no Google News