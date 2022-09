Previsão

Fim de semana será de tempo firme em Apucarana e região

O predomínio do sol na Cidade Alta neste fim de semana afasta qualquer possibilidade de chuva; saiba mais

Da Redação

Atualização: 16 de setembro, 2022, às 11:02

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

fonte: Arquivo/TNOnline

Mesmo com o predomínio do sol, as temperaturas se mantém amenas na Cidade Alta