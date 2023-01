Fim de semana será de tempo firme em Apucarana, aponta Simepar

Da Redação

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que este fim de semana será de tempo firme na Cidade Alta, norte do Paraná. Inclusive, a estabilidade começa a abranger quase todo o estado paranaense.

O instituto meteorológico explica que, neste sábado (21), a instabilidade atmosférica perde força em relação aos últimos dias. Além disso, por estarmos na estação mais quente do ano, o verão, as temperaturas ainda ficam bastante elevadas e esse fator faz com que ocorra uma diminuição do fluxo de umidade sobre o estado.

Em alguns municípios, principalmente do noroeste, norte, oeste e centro-sul do Paraná, chuvas rápidas e bastante localizadas ocorrem a partir da tarde. Inclusive, elas podem vir acompanhadas de alguns raios.

Nas demais regiões, chuvas ocasionais também podem ocorrer, mas com fraca intensidade em sua grande maioria. Esse é o caso de Apucarana.

A previsão do Simepar aponta que não deve chover na Cidade Alta neste sábado, porém, nenhuma possibilidade de pancadas isoladas é descartada.

O sol deve surgir logo nas primeiras horas da manhã e predomina ao longo do dia. Em alguns períodos, é possível que ele fique entre nuvens. Ademias, o predomínio do sol faz com que as temperaturas sejam elevadas, bem mais do que nos últimas dias. Os valores devem variar entre 18ºC e 28ºC.

Previsão para o domingo

O domingo (22) também será de tempo firme em Apucarana. O sol predomina ao longo do dia e faz com que os valores sejam intensos. A mínima prevista é de 19ºC; a máxima é de 29ºC.

