Fim de semana será de tempo firme e temperaturas elevadas em Apucarana

As temperaturas devem variar entre 14ºC e 29ºC neste sábado

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a nebulosidade deve seguir variável entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral neste sábado (19), por conta da circulação dos ventos oceânicos. Inclusive, aumenta a chance de ocorrência de garoa ocasional na Serra do Mar.

Já o interior paranaense apresenta tempo estável com predomínio do sol. Apucarana, por exemplo, é um dos municípios a ter um fim de semana de tempo firme.

O sol surgiu nas primeiras horas da manhã sobre o município e deve predominar ao longo do dia. Devido a isso, é esperado que as temperaturas se elevem rapidamente na Cidade Alta. Inclusive, os valores se aproximam da casa dos 30ºC.

Segundo a previsão do Simepar, ao amanhecer, a mínima obtida na Capital do Boné foi de 14ºC. No período da tarde, a máxima deve chegar aos 29ºC.

Um alerta meteorológico feito pelo instituto indica que o fim de semana será de baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente durante a tarde. Em Apucarana, a umidade relativa fica em torno de 38% e 73% neste sábado.

Previsão para o domingo

No domingo, a tendência continua sendo de tempo estável na maior parte do Estado. Temperaturas elevadas são esperadas à tarde. Entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias, a nebulosidade deve seguir mais persistente, com garoa principalmente na Serra do Mar. Não se descarta alguma chuva bem localizada à tarde no oeste e sudoeste paranaense.

Em Apucarana, as temperaturas esperadas são 16ºC para mínima e 30ºC para máxima.

