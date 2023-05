Fim de semana será de temperaturas elevadas em Apucarana

Da Redação

As temperaturas devem variar entre 16ºC e 30ºC

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que ainda há influência de umidade e calor sobre o estado neste sábado (06). A instabilidade vinda do Norte do Brasil oferece condições favoráveis para algumas chuvas isoladas nos municípios da "metade sul" do Paraná, principalmente nas regiões próximas à divisa com Santa Catarina e fronteira com Argentina e Paraguai.

Para o norte do estado, onde Apucarana fica localizada, não haverá ocorrência de chuva, segundo o instituto meteorológico. Na Cidade Alta, por exemplo, o sol pode surge logo nas primeiras horas da manhã, mas, ao decorrer do dia, começa a perder espaço para as nuvens, que deixam o tempo predominantemente nublado.

O Simepar também mostra que as temperaturas ficam elevadas em boa parte do Paraná durante a tarde. Na "Capital do Boné", os valores devem variar entre 16ºC e 30ºC.

Previsão para o domingo

A previsão do Simepar mostra que, no domingo (07), o tempo terá as mesmas características registradas no sábado. O sol pode ficar entre nuvens em alguns períodos do dia, mas não há possibilidade de ocorrência de chuva.

Ao amanhecer, Apucarana deve registrar a mínima de 16º. Por conta do tempo abafado, os termômetros devem chegar à casa dos 30ºC à tarde.

