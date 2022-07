Fim de semana será de temperaturas amenas na Cidade Alta

Da Redação

A mínima prevista para este sábado é de 8ºC

O fim de semana será mais gelado no Paraná. Nas últimas semanas, temperaturas mais elevadas foram registradas no Estado devido a um bloqueio atmosférico que atuava sobre o país. No entanto, uma frente fria trouxe chuva e causou a queda das temperaturas.

Em Apucarana, norte do Paraná, houve ocorrência de chuva na sexta-feira (29) que, mesmo não sendo expressiva, influenciou na queda das temperaturas. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que há possibilidade de geada em algumas regiões do Estado, como o sudoeste, centro-sul e Campos Gerais.

O Simepar também informa que não deve chover neste sábado (30), sendo assim, o sol predomina ao longo do dia.

O amanhecer na Cidade Alta será fria, com mínima prevista de 8ºC. A máxima não deve ultrapassar dos 21ºC.

Região

O tempo volta a ser estável neste sábado em Jandaia do Sul. As temperaturas devem variar entre 5ºC e 22ºC.

Ivaiporã apresentas as mesmas características climáticas que as da cidade citada anteriormente, ou seja, também terá um amanhecer frio com mínima de 5ºC, e, ao decorrer do dia, a temperatura não deve passar dos 21ºC.

