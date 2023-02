Fim de semana será de pouca chuva em Apucarana e na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A precipitação acumulada para o município é de apenas 2.6 milímetros

Apucarana, norte do Estado, obteve um volume expressivo de chuva na sexta-feira (17). De acordo com o meteorologista Samuel Brasun, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município registrou 45,6 milímetros até as 8h.

continua após publicidade .

No entanto, neste fim de semana, a quantidade de chuva deve diminuir. Neste sábado (18), a Cidade Alta apresenta uma precipitação acumulada de apenas 2.6 milímetros, volume muito inferior ao que foi registrado nos dias anteriores.

Conforme o instituto meteorológico, a diminuição da instabilidade sobre o Paraná se deve ao afastamento da frente fria. O fenômeno avança agora para o Sudeste do Brasil.

continua após publicidade .

Com isso, as cidades localizadas no sul e oeste do Paraná, como, por exemplo, Guarapuava e Foz do Iguaçu, devem registrar um sábado ensolarado. Já os municípios do Norte Pioneiro e do leste (Região Metropolitana de Curitiba e litoral) ficarão sob nuvens e chuva ao decorrer deste dia.

Na Cidade Alta, as pancadas devem ocorrer entre a tarde e a noite.

O Simepar também informa que o amanhecer será de temperaturas amenas, especialmente entre o oeste, sudoeste e centro-sul. Pato Branco, Francisco Beltrão e Cascavel, por exemplo, registram mínimas que devem variar entre 12ºC e 13ºC.

continua após publicidade .

A previsão aponta que a mínima em Apucarana é de 18ºC. A máxima não ultrapassa dos 26ºC.

Previsão para o domingo

O dia segue instável na "Capital do Boné" no domingo. Há uma precipitação acumulada de 2.0 milímetros para o município.

A respeito das temperaturas, o instituto meteorológico mostra que os valores devem variar entre 16ºC e 24ºC.

Siga o TNOnline no Google News