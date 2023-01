Fim de semana será chuvoso em Apucarana; confira a previsão

Da Redação

O Simepar aponta que há 98% de probabilidade de ocorrência de chuva para o município

Apucarana, norte do Paraná, registrou pancadas de chuva ao longo da semana, e neste sábado (13) não é diferente. Conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo continua instável em todo o Paraná devido à presença de um sistema frontal sobre o oceano, na altura do Sul do país. Desta forma, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas em vários municípios do Estado. Inclusive, as condições para temporais seguem elevadas.

O instituto meteorológico aponta que há 98% de probabilidade de ocorrência de chuva e uma precipitação acumulada de 19.6 milímetros para a Cidade Alta. Além disso, as pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

Mesmo sob chuva, as temperaturas seguem elevadas no município. Ao amanhecer deste sábado, Apucarana registrou mínima de 20ºC. A máxima, por sua vez, deve chegar à casa dos 26ºC.

Previsão para o domingo

No domingo (15) e início da próxima semana, o risco de tempestades continua elevado no Paraná. Ar aquecido, presença de frente fria sobre o oceano, geram um ambiente favorável ao desenvolvimento das áreas de instabilidade.

Para Apucarana, há uma precipitação acumulada de 3.0 milímetros. O sol pode aparecer em alguns períodos do dia, porém, na maior parte do tempo fica entre nuvens.

