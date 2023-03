Fim de semana segue nublado com possibilidade de chuva em Apucarana

Da Redação

Portanto, chuvas ainda são esperadas no município

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que a massa de ar que predomina sobre o Estado continua bastante instável neste sábado (11). Por conta disso, pancadas de chuva devem ser registradas em boa parte das regiões paranaenses.

Principalmente a partir da tarde, há condições favoráveis de tempestades localizadas.

Para Apucarana, cidade do norte do Estado, o instituto meteorológico informa que há 95% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 6.6 milímetros. O Simepar ainda mostra que as pancadas podem se iniciar por volta das 14h.

Mesmo sob chuva, a Cidade Alta registra temperaturas elevadas e tempo abafado. Ao amanhecer, por exemplo, a mínima registrada foi de 19ºC - mesmo valor obtido nos dias anteriores. A máxima, por sua vez, chega aos 24ºC.

Previsão para o domingo

No domingo (12), o tempo segue sem mudanças significativas. Chuvas ainda são previstas para este dia, segundo o Simepar.

A plataforma indica a existência de uma precipitação acumulada de 6.8 milímetros.

As temperaturas variam entre 19ºC e 24ºC.

