O fim de semana em Apucarana e região será marcado por instabilidade climática, com previsão de chuvas, risco de temporais e sensação de tempo abafado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a combinação de calor e umidade, somada à intensificação de uma área de baixa pressão sobre o oceano e nos países vizinhos, favorece a ocorrência de pancadas isoladas já neste sábado (21).

A meteorologia alerta ainda para o potencial de queda de granizo e ventos fortes no estado, enquanto os termômetros no município devem registrar mínima de 20ºC e máxima de 28ºC.

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Para o domingo (22), o avanço de uma frente fria pelo oceano e a atuação constante das áreas de baixa pressão elevam ainda mais os índices de instabilidade climática. Com esse cenário, as chuvas avançam por todas as regiões paranaenses, mantendo o risco contínuo de tempestades.

Apesar das precipitações e do céu encoberto, o clima permanece abafado na região, embora as temperaturas subam um pouco menos em comparação aos dias anteriores. Para o domingo, a previsão é de que a mínima fique na casa dos 22ºC, com a máxima não ultrapassando os 26ºC em Apucarana e municípios vizinhos.