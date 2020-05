Fim de semana deve ser ensolarado e com temperaturas amenas

A sexta-feira foi de mais um amanhecer gelado em todo o Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a massa de ar frio e seco que atua sobre o estado mantém o tempo estável, com o sol predominando no decorrer do dia, porém, com temperaturas amenas.

Apucarana amanheceu registrando 8ºC e a máxima não deve ultrapassar os 22ºC. Já no fim de semana, a previsão é de temperaturas um pouco mais altas. No sábado, a mínima deve ser de 9ºC e a máxima de 24ºC. No domingo, o Simepar aponta mínima de 11ºC e máxima de 25ºC.

Não chove.