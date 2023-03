Filme de Semi Salomão estreia no Cine Belas Artes, em São Paulo

Da Redação

O filme "A última locadora", do cineasta apucaranense Semi Salomão estreia em São Paulo durante este final de semana. O longa será exibido neste domingo (26), às 10h30, no WarpZone, no Cine Belas Artes. O longa foi basicamente gravado na Cidade Alta e ganhou cenário nacional.

"Estou muito feliz em poder exibir meu filme neste cinema tradicional de São Paulo", comemora o cineasta, que já tem no currículo sucessos como A Bruxa do Cemitério. As últimas gravações de "A Última Locadora” trabalham todo um saudosismo dos anos finais da década de 1980 e dos anos 1990.

"Ele lembra da época em que as pessoas ficavam numa fila de espera nas locadoras, esperando para ver os mais recentes lançamentos do cinema. Também fala dos videogames, já presentes na vida dos jovens da época, e que depois também tiveram um auge nas locadoras", comenta.



"Uma História Inesperada"

O curta-metragem "Uma História Inesperada", em que o ator e cineasta vive o protagonista, foi lançado recentemente no YouTube. A obra é dirigida pelo curitibano Miguel Junior.

Veja:

Miguel Junior Produções Apresentacom Parceria de Semi SalomãoUMA HISTÓRIA INESPERADAHistória / Direção / Edição: Miguel JuniorAssitência de Direção: Déia Ben... - Vídeo por: Miguel Junior





