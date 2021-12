Filhotes são encontrados pela PM embaixo de carro furtado

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Militar (PM), de Apucarana, se deparou com uma ocorrência inusitada. A equipe foi acionada por uma pessoa que passava pela Estrada José Ferragini, nos fundos do Clube de Campo Água Azul, quando viu um VW/Gol em estado de abandono no local.

Ao chamar o guincho para retirar o carro, os policiais ouviram um barulho diferente e encontraram três filhotes de cachorro embaixo do veículo.

Conforme a polícia, o carro estava sem as três rodas, sem a bateria e sem a parte interna do som. Após verificar no sistema, a PM constatou que o carro havia sido furtado nesta quarta-feira (15). Já os animais, por sorte, foram adotados por uma pessoa que passava pelo local, se comoveu e adorou os filhotes.