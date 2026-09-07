Filhote de cachorro é encontrado morto e gatos são flagrados em situação de abandono em Apucarana

A denunciante já havia registrado um boletim de ocorrência no dia anterior ao constatar as péssimas condições de higiene no local

Um filhote de cachorro foi encontrado morto no quintal de uma residência no bairro Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, na tarde de domingo (6). A Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de maus-tratos e, ao chegar ao local, também flagrou diversos gatos trancados no interior do imóvel em situação de abandono, visivelmente sem acesso a água e comida.

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A ocorrência foi registrada após o acionamento de uma testemunha que já acompanhava a situação. Segundo a denunciante, ela esteve no endereço no sábado (5) e constatou indícios claros de negligência, observando que os cães e gatos do local dispunham apenas de água e alimentos impróprios para o consumo. Diante do cenário, ela registrou um primeiro boletim de ocorrência. Ao retornar à casa no domingo, a mulher se deparou com o filhote já sem vida no quintal, o que, segundo ela, seria consequência direta da falta de cuidados adequados. A testemunha reuniu fotos e vídeos para comprovar as denúncias.

Ao atender o chamado na Rua Jurema, a equipe policial entrou no terreno, mas encontrou a residência fechada. A moradora não estava no local. Pela janela, no entanto, os agentes conseguiram observar os felinos no interior da casa, confirmando a situação de desamparo e a ausência de condições básicas de sobrevivência para os animais.

Como a suspeita não foi localizada no momento da ação, não foi possível realizar a sua autuação em flagrante. A Polícia Militar orientou a testemunha sobre os trâmites legais que devem ser seguidos junto à Polícia Judiciária. O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil de Apucarana, que buscará qualificar e responsabilizar a autora pelos crimes de maus-tratos.