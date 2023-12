Filho usa pedaço de madeira para agredir a própria mãe em Apucarana

Homem bateu com madeira no braço da mãe

Uma mulher foi agredida pelo filho com um pedaço de madeira durante a madrugada deste domingo (3) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu em uma residência localizada no jardim Alvorada, segundo a Polícia Militar (PM).

Conforme os policiais, a vítima firmou que o filho chegou em casa durante a madrugada e estava muito alterado aparentando estar sob efeito de drogas. Momentos depois ele pegou o pedaço de madeira e agrediu a mãe fisicamente. Por conta das agressões, a mulher teria ficado com marcas vermelhas no braço.

Depois de agredir a mãe, o homem teria ido para rua e ameaçado alguns vizinhos que viram ele batendo na própria mãe e tentaram intervir. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), por conta dos relatos o homem foi encaminhado para a delegacia para que os procedimentos cabíveis fossem tomados.

