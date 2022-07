Filho tenta matar pai envenenado novamente em Apucarana

Da Redação

O homem disse que o autor era seu filho e que não é a primeira vez ele tenta matá-lo

Um idoso, de 82 anos, com sintomas de envenenamento deu entrada no Hospital da Providência, em Apucarana, no norte do Paraná. Após os exames, conforme o boletim da Polícia Militar (PM), que foi acionada pela equipe médica, a intoxicação por veneno foi confirmada.

A equipe da PM foi até o local e conversou com a vítima. O homem disse que o autor era seu filho, de 57 anos, e que não é a primeira vez ele tenta matá-lo. Além disso, segundo a PM, a vítima disse que possivelmente o rapaz teria utilizado veneno de rato, a princípio, chumbinho.

O caso aconteceu no Jardim Ponta Grossa, zona norte na cidade, da tarde de sexta-feira (22), por volta das 17h50. A equipe médica realizou uma lavagem estomacal e o idoso segue hospitalizado.

A Polícia Civil informou que vai investigar o caso e filho, até o momento, não foi encontrado.