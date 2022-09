Filho tenta esfaquear a mãe e ameaça equipe da PM, antes de ser preso

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Filho usou uma faca para fazer ameaças à própria mãe e também investiu contra os policiais.

Uma mãe, de 59 anos, precisou buscar socorro na noite desta quarta-feira (07), por conta das ameaças de morte, por parte do próprio filho. O homem, de 37 anos, estava com uma faca em mãos e ameaçava matar a mãe. Com a chegada de uma equipe da Polícia Militar, o homem passou também a fazer ameaças contra os policiais.

A ocorrência foi registrada na rua Eurico de Oliveira, no jardim Aeroporto, por volta das 20 horas. Temendo pelas ameaças, a mulher conseguiu acionar a Polícia Militar que, ao chegar no endereço, visualizou um homem armado com uma faca, na rua. Ao ser abordado, o homem passou a investir contra os policiais, ameaçando-os e xingando, dizendo inclusive que não teria nada a perder.

Segundo o boletim, o homem desistiu da investida contra os policiais e voltou para o interior da casa, onde teria se protegido em um dos cômodos. Ele recusou-se a entregar a faca diversas vezes, teria jogado a arma no chão. Porém, ao perceber a nova tentativa de abordagem dos policiais, o homem chegou a tentar recuperar a faca e, sem sucesso, correu para tentar uma fuga do local. Ele foi alcançado pelos policiais e contido, quando voltou a investir contra os policiais. O homem foi algemado e levado para atendimento médico na UPA, antes de ser encaminhado para a Polícia Civil, para as providências legais. A mulher, vítima da tentativa de lesão corporal, foi encaminhada para a delegacia de polícia, em outra viatura da equipe de apoio da PM.

