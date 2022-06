Filho que não pode se aproximar da mãe é preso em Apucarana; entenda

Da Redação

Um homem, de 42 anos, foi preso após descumprir uma medida protetiva que o impede de se aproximar da mãe, uma idosa de 70 anos, que sofreu AVC. O filho foi detido na tarde desta quarta-feira (29), no Núcleo João Paulo, em Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), vizinhos ligaram no 190 e informaram que a idosa estava sendo agredida. Ao chegar no endereço, os policiais encontraram o homem bastante alterado, a princípio, embriagado.

Conforme a PM, não existiam lesões aparentes na idosa, mas ela tinha uma medida protetiva contra o filho, que determinava que ele deveria ficar longe dela, então o rapaz foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

A PM informou que o homem já possui diversas passagens por violência doméstica contra a mãe.

No dia 24/6 do ano passado, o filho também foi preso por agredir a mãe.

