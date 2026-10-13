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Filho embriagado agride o próprio pai de 85 anos em Apucarana

Vítima precisou sair do trabalho após ser alertada de que o homem, em um ataque de fúria, estava destruindo a residência da família

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Filho embriagado agride o próprio pai de 85 anos em Apucarana
Autor Idoso foi agredido pelo próprio filho - Foto: Reprodução

Um idoso de 85 anos foi agredido com socos no rosto pelo filho, de 51 anos, na noite de segunda-feira (12), na região da Colônia dos Novos Produtores, em Apucarana. O agressor acabou preso pela polícia logo após o crime.

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A vítima, que trabalha como vigilante, estava em seu turno quando recebeu uma ligação da nora. Ela avisou que o marido estava em casa embriagado, fora de controle e danificando a residência da família, localizada na Rua dos Agricultores.

Preocupado com a situação, o idoso voltou para casa. Assim que entrou no imóvel, o filho foi em sua direção de forma muito agressiva e o atacou. Para conseguir se soltar e fugir dos golpes, o pai correu para o lado de fora da casa e pediu ajuda à Polícia Militar.

O ataque deixou a vítima com um ferimento no lado esquerdo do rosto. O idoso foi orientado pelos policiais sobre os procedimentos legais e decidiu registrar a queixa contra o filho. Quando os agentes entraram na casa para realizar a abordagem, encontraram o agressor dormindo. Ele foi preso imediatamente e levado à delegacia da cidade para responder pelo crime de violência doméstica.

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Apucarana família idosos segurança pública violência
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