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VIOLÊNCIA

Filho é preso pela PM em Apucarana após ameaçar a mãe com foice e fogo

Agressor descumpriu medida protetiva; pais precisaram esconder todas as ferramentas cortantes da propriedade rural por medo de serem mortos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Filho é preso pela PM em Apucarana após ameaçar a mãe com foice e fogo
Autor Homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Apucarana - Foto: TNOnline

Um homem de 30 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (19) na Vila Rural Nova Ukrania, em Apucarana, após aterrorizar os próprios pais durante a madrugada. A Polícia Militar foi acionada depois que o agressor ameaçou a família com uma foice e prometeu atear fogo em um pneu para queimar a própria mãe, de 59 anos.

-LEIA MAIS: Monitorado por tornozeleira é preso vendendo drogas em Apucarana

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De acordo com o relato da vítima à polícia, o filho sofre de transtornos psiquiátricos e é usuário de drogas. Durante a madrugada, ele apresentou um comportamento extremamente agressivo, passando a proferir diversos xingamentos contra ela e o marido.

O pai do agressor, um idoso de 66 anos, confirmou as ameaças e revelou o clima de terror constante em que vivem. Segundo ele, a família foi obrigada a esconder todas as facas e ferramentas cortantes da propriedade rural devido à tensão diária e às promessas de morte feitas pelo filho.

Após as denúncias, os policiais iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar o homem escondido em uma área de mata próxima à propriedade.

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Ao consultarem o sistema, os agentes constataram que o agressor já estava proibido de se aproximar da casa e dos familiares, pois havia uma medida protetiva de urgência em vigor contra ele, que determinava o seu afastamento do lar. Diante da situação e do descumprimento da ordem judicial, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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