Filho é preso após empurrar e agredir mãe em Apucarana

Ocorrência foi registrada na tarde de sábado

Na véspera do Dia das Mães, uma moradora de Apucarana, norte do Paraná, que foi até a casa do filho fazer faxina, foi agredida pelo rapaz. A Polícia Militar (PM) foi chamada e prendeu o jovem, na tarde de sábado (13).

A mulher contou que foi até a casa do filho para limpar a residência, porém, tiveram uma discussão, pois o rapaz queria o carro dela emprestado. A mãe, depois de muita insistência, emprestou o veículo para o filho, que iria até um mercado.

Conforme a vítima, o rapaz se envolveu em um acidente, que provou danos no carro. Ao retornar para casa, alterado, ele pegou um cordão e tentou se enfocar, a mãe, desesperada, impediu a ação do filho.

O rapaz ficou ainda mais nervoso, agrediu a mãe com empurrões e ela caiu. Testemunhas ajudaram a mulher e seguraram o rapaz até a chegada da PM. Quando a equipe chegou foi preciso de força para imobilizar e prender o suspeito.

