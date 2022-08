Filho é preso após agredir o pai em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada na tarde de sábado (6), por volta das 13h54, para conter um jovem que agrediu o próprio pai, de 57 anos. A violência familiar aconteceu no Vale Verde e o homem precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com a PM, quando a equipe chegou, o pai estava caído no chão, com algumas lesões pelo corpo e sendo amparado por familiares, que levaram ele para receber atendimento médico.

O filho, ao ver a viatura fugiu pelos fundos da casa, pulou o muro, entrou na residência vizinha e aconteceu uma tentativa de abordagem. O rapaz desobedeceu às ordens do PM, resistiu à prisão, tentou agredir os policiais, então foi preciso o uso da força moderada e spray de pimenta para conter o agressor.

O jovem ainda danificou a viatura e ameaçou os policiais. Ele foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

