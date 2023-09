Filho é esfaqueado pelo próprio pai em Parque Industrial de Apucarana

Uma equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada na madrugada desta quarta-feira (6) para prestar apoio em uma ocorrência de agressão e violência, no Parque Industrial Norte de Apucarana. Um filho havia sido esfaqueado pelo próprio pai e estava sendo atendido pelas equipes médicas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado por volta das 00h24, na Rua Antônio Gilberto Martins de Oliveira. Inicialmente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas e, na sequência, acionaram a polícia.

No local foi constatado que a vítima apresentava ferimentos causados por uma faca no antebraço e também na palma da mão esquerda. As motivações que levaram o pai a esfaquear o próprio filho não foram informadas. O agressor não estava no local do crime e não foi localizado pelas autoridades.

Após registrar a ocorrência, a equipe do 10º BPM continuou o patrulhamento de rotina.

