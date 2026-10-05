Filho do fundador do Café Maricris morre aos 56 anos

A notícia da morte de Paulinho Bassil, aos 56 anos, gerou forte comoção em Apucarana nesta segunda-feira (5). Ele faleceu durante a madrugada após sofrer um mal súbito em Guaratuba, no litoral do Estado, onde residia atualmente. A família confirmou que o velório e o sepultamento serão realizados em Apucarana, mas os horários ainda não foram definidos.

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Paulo pertencia a uma família tradicional e muito conhecida no município, sendo filho de Iracema Cilião e do empresário Maurício Bassil, já falecido, que foi proprietário do Café Maricris. Embora tenha se mudado para Curitiba ainda jovem, ele sempre manteve laços estreitos em Apucarana e ajudou a administrar os negócios construídos pelo pai ao longo dos anos.

A ligação histórica da família com a cidade explica o vasto círculo de amizades que cultivavam na região e as inúmeras mensagens de solidariedade recebidas desde o anúncio do falecimento. Paulinho Bassil deixa a mãe, Iracema, três filhos, sendo duas mulheres e um homem, além de netos. As informações sobre o local das cerimônias fúnebres serão divulgadas assim que forem confirmadas pelos familiares.