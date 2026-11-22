Rapaz teve um ataque de fúria no Jardim das Flores I e escapou antes da chegada da Polícia Militar

Uma mulher precisou abandonar a própria casa na manhã de sábado (21), no Jardim das Flores I, em Apucarana, após seu filho apresentar um comportamento agressivo e começar a quebrar os móveis da residência. Temendo ser ferida, ela buscou abrigo em um local seguro, de onde acionou a Polícia Militar.

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De acordo com o relato da vítima, o homem estava visivelmente descontrolado e passou a destruir diversos objetos do imóvel. Para evitar que a fúria do rapaz se transformasse em agressão física contra ela, a moradora decidiu sair do endereço imediatamente.

Quando a viatura chegou ao local do incidente, o autor do quebra-quebra já havia fugido. Os policiais conversaram com a mãe, confirmaram os danos na casa e realizaram buscas pela região, mas não conseguiram localizar o suspeito naquele momento.

Um boletim de ocorrência por ameaça e violência doméstica foi registrado pelas autoridades para que as medidas legais cabíveis sejam tomadas.