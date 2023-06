Filho de 22 anos é preso após agredir e ameaçar de morte pais idosos

Um casal de idosos, de 72 anos, acionou a Polícia Militar (PM) de Apucarana após ser vítima de agressões e ameaças de morte feitas pelo filho de 22 anos. Eles seriam pais adotivos do suspeito e relataram que estariam com o psicológico bastante abalado em decorrência dos abusos.

As autoridades atenderam a ocorrência por volta das 09h43 desta terça-feira (20), em uma residência no bairro Jardim América. Ao chegarem no imóvel, os policiais encontraram o filho no quarto. Ele estava muito inquieto e precisou ser algemado para ser levado para a delegacia.

Os idosos relataram aos policiais que as agressões e ameaças eram constantes. O suspeito já tinha uma medida protetiva em seu desfavor feita pelos pais, mas os idosos contaram que permitiram que ele voltasse para casa com a intenção de darem uma nova chance para o filho.

Diante da situação, foi dada voz de prisão e o jovem foi encaminhado para a 17ª Subdivisão de Polícia de Apucarana para as devidas providências.

